Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Αντετοκούνμπο – Υπέστη αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς

Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού έχει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση.

Ο Έλληνας σέντερ όπως έγινε γνωστό θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 ημέρες.