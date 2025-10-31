Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Αντετοκούνμπο – Υπέστη αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς
Εκτός 12αδας με Χάποελ ο Έλληνας σέντερ
Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού έχει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας όπως έγινε γνωστό.
Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση.
Ο Έλληνας σέντερ όπως έγινε γνωστό θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 ημέρες.
