Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Αντετοκούνμπο – Υπέστη αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς

Εκτός 12αδας με Χάποελ ο Έλληνας σέντερ

Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Αντετοκούνμπο – Υπέστη αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού έχει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας σέντερ όπως έγινε γνωστό θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ