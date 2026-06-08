Νέο χτύπημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Πώς θα νιώσετε Παναγιώτη και Γιώργο αν όλο το ΟΑΚΑ την Τετάρτη βρίζει τα παιδιά σας;»

Ένα ακόμη μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στο Instagram έστειλε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, ρώτησε τους αδερφούς Αγγελόπουλους για το «πως θα ένιωθαν εάν στο ΟΑΚΑ στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όλο το γήπεδο έβριζε τα δικά τους παιδιά».

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«Παναγιώτη και Γιώργο πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο μπει στη διαδικασία και βρίζει τα δικά σας τα παιδιά. Ελπίζω να μη γίνει κιόλας και να μην είμαι και εκεί και να μπορέσω να τους σταματήσω. Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.