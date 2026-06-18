Νέα Υόρκη: Χιλιάδες οπαδοί των Νικς γιόρτασαν τον τίτλο στους δρόμους (Βίντεο)

Έλαβαν τέλος τα 53 χρόνια αναμονής και φόρεσε τα καλά της η Νέα Υόρκη, για να πανηγυρίσει μαζί με τους Νιου Γιορκ Νικς την κατάκτηση του τρόπαιου του NBA.

Επικράτησαν με 4-1 των Σπερς οι Νικς στην σειρά των τελικών, και για πρώτη φορά μετά το1973 επέστρεψαν στην κορυφή. Πρωτοφανή ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας προκάλεσε αυτή η επιτυχία, οι οποίοι “πλημμύρισαν” τους δρόμους της πόλης.

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Στο επίκεντρο των πανηγυρικών σκηνών βρίσκονται, όπως αναμενόταν, οι βασικοί συντελεστές της σεζόν, με τον MVP των τελικών Τζέιλεν Μπράνσον να γνωρίζει αποθέωση, μαζί με τους Καρλ-Άντονι Τάουνς, OG Ανουνόμπι, Μικάλ Μπρίτζες, Τζος Χαρτ και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από το πλήθος.

Παράλληλα, οι αρχές της πόλης έχουν εφαρμόσει εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή των εορτασμών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε κομβικά σημεία, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου και της έντονης κοσμοσυρροής.

NYC SCENES FROM ABOVE 😳



Fans in New York showed out for the Knicks championship parade 🔥 pic.twitter.com/JnoMUiGmvZ June 18, 2026

Με σημείο εκκίνησης την περιοχή του Battery Park, η παρέλαση των Νικς θα ακολουθήσει τη διαδρομή κατά μήκος του Broadway μέχρι το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, που έχει “στολιστεί” αναλόγως!