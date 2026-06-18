Βρετανία: Ισόβια σε καθηγητή για τη σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονία του 13 μηνών θετού γιου του
Το χρονικό της φρίκης και τα ιατροδικαστικά ευρήματα
Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για μια από τις πιο αποτρόπαιες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης των τελευταίων ετών.
Ο 37χρονος καθηγητής γυμνασίου, Τζέιμι Βάρλεϊ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς το δικαίωμα αποφυλάκισης, για τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του μόλις 13 μηνών θετού γιου του, Πρέστον Ντέιβι.
Παράλληλα, η βρετανική δικαιοσύνη επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών στον 32χρονο σύντροφό του, Τζον ΜακΓκάουαν-Φαζάκερλι, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη συμμετοχή του στα φρικτά εγκλήματα εις βάρος του βρέφους.
Το χρονικό της φρίκης και τα ιατροδικαστικά ευρήματα
Η βάναυση κακοποίηση του παιδιού λάμβανε χώρα εντός της οικίας του ζευγαριού στο Μπλάκπουλ. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν το βρέφος μεταφέρθηκε αναίσθητο στο νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι πάλευαν επί 50 λεπτά να το επαναφέρουν, το παιδί κατέληξε.
Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε το μέγεθος της θηριωδίας, καθώς στο σώμα του μικρού Πρέστον εντοπίστηκαν 40 βαριές κακώσεις.
Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο θάνατος του βρέφους προήλθε από ασφυξία, η οποία προκλήθηκε είτε από στραγγαλισμό είτε από την απόφραξη των αεροφόρων οδών με αντικείμενα.
Οι ψευδείς ισχυρισμοί και τα ενοχοποιητικά στοιχεία
Κατά τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, ο 37χρονος εκπαιδευτικός προσπάθησε να παραπλανήσει το ιατρικό προσωπικό, ισχυριζόμενος ότι το βρέφος πνίγηκε κατά τη διάρκεια του μπάνιου του.
Οι θεράποντες ιατροί, ωστόσο, έκαναν λόγο για μια έκδηλα προσποιητή και υπερβολική αντίδραση θρήνου, ενώ τα επιστημονικά ευρήματα κατέρριψαν αμέσως το σενάριο του ατυχήματος: το παιδί βρέθηκε με στεγνά μαλλιά, φορούσε κανονικά την πάνα του και δεν έφερε νερό στους πνεύμονες.
Η ενοχή των δύο ανδρών «κλείδωσε» οριστικά όταν οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του καθηγητή ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) που κατέγραφε τις πράξεις κακοποίησης.
Τα ερωτήματα για τις χαμένες ευκαιρίες διάσωσης
Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία και για έναν επιπλέον λόγο: το παιδί θα μπορούσε να έχει σωθεί, καθώς κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του είχε έρθει σε επαφή με αρκετούς κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς και νοσηλευτές.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, το βρέφος είχε διακομιστεί τρεις φορές στο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα, τη μία μάλιστα με κάταγμα στο χέρι.
Εντούτοις, το κοινωνικό status και το υπεράνω πάσης υποψίας προφίλ του καθηγητή και του στελέχους επιχειρήσεων συντρόφου του, φαίνεται πως λειτούργησαν ως προπέτασμα καπνού, οδηγώντας τις αρμόδιες Αρχές στο να αποδεχθούν τις δικαιολογίες τους και να μην αντιληφθούν εγκαίρως τον θανάσιμο κίνδυνο.
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