Βρετανία: Ισόβια σε καθηγητή για τη σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονία του 13 μηνών θετού γιου του

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για μια από τις πιο αποτρόπαιες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης των τελευταίων ετών.

Ο 37χρονος καθηγητής γυμνασίου, Τζέιμι Βάρλεϊ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς το δικαίωμα αποφυλάκισης, για τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του μόλις 13 μηνών θετού γιου του, Πρέστον Ντέιβι.

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Παράλληλα, η βρετανική δικαιοσύνη επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών στον 32χρονο σύντροφό του, Τζον ΜακΓκάουαν-Φαζάκερλι, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη συμμετοχή του στα φρικτά εγκλήματα εις βάρος του βρέφους. BREAKING: Teacher Jamie Varley has been sentenced to a whole life order for the murder of adopted 13-month-old son Preston Davey.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pGqXDVUx7B— Sky News (@SkyNews) June 18, 2026

Το χρονικό της φρίκης και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Η βάναυση κακοποίηση του παιδιού λάμβανε χώρα εντός της οικίας του ζευγαριού στο Μπλάκπουλ. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν το βρέφος μεταφέρθηκε αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι πάλευαν επί 50 λεπτά να το επαναφέρουν, το παιδί κατέληξε.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε το μέγεθος της θηριωδίας, καθώς στο σώμα του μικρού Πρέστον εντοπίστηκαν 40 βαριές κακώσεις.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο θάνατος του βρέφους προήλθε από ασφυξία, η οποία προκλήθηκε είτε από στραγγαλισμό είτε από την απόφραξη των αεροφόρων οδών με αντικείμενα.

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Οι ψευδείς ισχυρισμοί και τα ενοχοποιητικά στοιχεία

Κατά τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, ο 37χρονος εκπαιδευτικός προσπάθησε να παραπλανήσει το ιατρικό προσωπικό, ισχυριζόμενος ότι το βρέφος πνίγηκε κατά τη διάρκεια του μπάνιου του.

Οι θεράποντες ιατροί, ωστόσο, έκαναν λόγο για μια έκδηλα προσποιητή και υπερβολική αντίδραση θρήνου, ενώ τα επιστημονικά ευρήματα κατέρριψαν αμέσως το σενάριο του ατυχήματος: το παιδί βρέθηκε με στεγνά μαλλιά, φορούσε κανονικά την πάνα του και δεν έφερε νερό στους πνεύμονες.

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Η ενοχή των δύο ανδρών «κλείδωσε» οριστικά όταν οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του καθηγητή ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) που κατέγραφε τις πράξεις κακοποίησης.

UK



🇬🇧 CCTV released by police show Preston Davey being taken to A&E before his death



🇬🇧Footage of the moment police suggest Jamie Varley killed Preston Davey



Police have released CCTV showing Jamie Varley and John McGowan-Fazakerley bringing Preston Davey to hospital on 27… pic.twitter.com/RirmgHYTXg ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 18, 2026

Τα ερωτήματα για τις χαμένες ευκαιρίες διάσωσης

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία και για έναν επιπλέον λόγο: το παιδί θα μπορούσε να έχει σωθεί, καθώς κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του είχε έρθει σε επαφή με αρκετούς κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς και νοσηλευτές.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, το βρέφος είχε διακομιστεί τρεις φορές στο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα, τη μία μάλιστα με κάταγμα στο χέρι.

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THIS IS HORIFFIC



Secondary school teacher Jamie Varley is on trial accused of sexually assaulting and murdering 13-month-old baby boy Preston Davey.



Varley and his 32-year-old partner John McGowan-Fazakerley were in the process of formally adopting the toddler at the time.… pic.twitter.com/AK37ukUkwC— G R I F T Y (@GriftReport) May 5, 2026

Εντούτοις, το κοινωνικό status και το υπεράνω πάσης υποψίας προφίλ του καθηγητή και του στελέχους επιχειρήσεων συντρόφου του, φαίνεται πως λειτούργησαν ως προπέτασμα καπνού, οδηγώντας τις αρμόδιες Αρχές στο να αποδεχθούν τις δικαιολογίες τους και να μην αντιληφθούν εγκαίρως τον θανάσιμο κίνδυνο.