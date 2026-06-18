Καλάθης: “Είμαι ενθουσιασμένος που γύρισα Ελλάδα και θα παίξω για τον ΠΑΟΚ”

Ο Νικ Καλάθης θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ έως το 2028, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του το απόγευμα της Τρίτης (16/06).

Ο 37χρονος γκαρντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στην Ελλάδα και αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον νέο προπονητή, Αντρέα Τρινκιέρι.

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Παράλληλα, μίλησε για τους στόχους που θέτει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ απηύθυνε και μήνυμα προς τους φιλάθλους, ζητώντας τη στήριξή τους στη νέα σελίδα της καριέρας του.

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: “Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, προφανώς, που γύρισα στην Ελλάδα. Πάντα ήταν σαν δεύτερο σπίτι για μένα. Και είμαι προφανώς πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ και τον κόουτς. Είχαμε με τον προπονητή κάποιες εξαιρετικές συζητήσεις στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι αυτό που πρόκειται να χτίσει εδώ θα είναι κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού.

Για μένα, κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ, είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για μένα, από τότε που ήμουν μικρός. Και ακόμα έχω την ίδια αγάπη. Από τότε που ξεκίνησα να παίζω μέχρι τώρα. Οπότε μέχρι να φύγει αυτή η αγάπη, τότε, ξέρετε, προφανώς θα έρθει η ώρα μου να το αφήσω. Αλλά για μένα, κάθε φορά που βγαίνω στο παρκέ και παίζω μπροστά στους φιλάθλους, ακόμα νιώθω την ίδια νευρικότητα και το κίνητρο που χρειάζομαι”.

Για τη σχέση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτίζαν: “Υπάρχει μια αδελφοποίηση. Και προφανώς, ήμουν πολύ ευγνώμων για τους ανθρώπους της Παρτιζάν, τους φιλάθλους… Πραγματικά με δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Για μένα ήταν απόλαυση να παίξω εκεί. Είμαι απλά ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ. Και είναι ωραίο που έχουν αυτή την αδελφοποίηση”.

Για τον στόχο του στον ΠΑΟΚ: “Προφανώς, ο στόχος για μένα είναι να βοηθήσω αυτή την ομάδα. Να τη βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, για να την ανεβάσουμε, προφανώς, στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν στο Eurocup μπροστά μας, και, νομίζω ότι ο κύριος στόχος θα ήταν να παίξουμε στην Euroleague, αλλά προφανώς θα γίνει βήμα-βήμα. Μαζί με τα παιδιά ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο αυτή τη σεζόν. Κάθε ομάδα, σε κάθε κατάσταση, θα έχει τα δικά της σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά για εμάς, νομίζω ότι θα είναι μια πρόκληση. Και θα γινόμαστε καλύτεροι και καλύτεροι καθώς προχωράει η σεζόν. Και, ελπίζουμε ότι μέσα στη σεζόν θα παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ”.

Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: “Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Πολύ ευγνώμων που θα παίξω για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Και, ελπίζω να μπορέσω να παίξω το καλύτερό μου μπάσκετ και να κάνω τους φιλάθλους της ομάδας περήφανους”.