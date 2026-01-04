NBA: Ήττα-έκπληξη των Σπερς εντός έδρας, ο Ντέιβις καθοριστικός στο ντέρμπι του Τέξας
Τα αποτελέσματα του NBA
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Μπλέιζερς στο Σαν Αντόνιο. Το Πόρτλαντ μπήκε δυναμικά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και κατάφερε να φύγει με τη νίκη απέναντι στους Σπερς με σκορ 115-110, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ στο NBA σε 16-20, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 25-10.
Ο Ντένι Αβντίγια πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση για τους Μπλέιζερς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Από την πλευρά των Σπερς, ξεχώρισε ο Τζούλιαν Σαμπάνιε, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.
Έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Άντονι Ντέιβις, οι Ντάλας Μάβερικς επικράτησαν στην έδρα τους των Χιούστον Ρόκετς με 110-104, στο ντέρμπι του Τέξας. Με αυτή τη νίκη, οι Μάβερικς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 13-23, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 21-11.
Ο Άντονι Ντέιβις σημείωσε double-double με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη των Μάβερικς και του αγώνα. Από τους Ρόκετς, διακρίθηκε ο Κέβιν Ντουράντ με 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Σε άλλη αναμέτρηση του NBA, οι Φιλαδέλφεια 76ers επικράτησαν με 130-119 των Νικς στη Νέα Υόρκη, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους, που ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 19-14, ήταν ο Τάιρις Μάξεϊ με 36 πόντους, ενώ ο Ζοέλ Εμπίντ πρόσθεσε double-double με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Οι Νικς υποχώρησαν στο 23-12, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να σημειώνει 31 πόντους. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κατέγραψε επίσης double-double με 23 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Μάιλς ΜακΜπράιντ συνέβαλε με 20 πόντους.
Τα αποτελέσματα στο NBA:
- Χιτ – Τίμπεργουλβς 115-125
- Νικς – 76ers 119-130
- Ράπτορς – Χοκς 134-117
- Μπουλς – Χόρνετς 99-112
- Σπερς – Μπλέιζερς 110-114
- Μάβερικς – Ρόκετς 110-104
