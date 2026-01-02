Αποτελέσματα ΝΒΑ: Σαρωτικοί Κλίπερς με σούπερ Λέοναρντ – “Περιπάτος” του Ντουράντ και των Ρόκετς στο Μπρούκλιν

Το ΝΒΑ συνεχίστηκε τα ξημερώματα της 2ης ημέρας του 2026 με πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και τους Κλίπερς να συνεχίζουν το “καυτό” σερί τους.

Οι Κλίπερς πανηγύρισαν την έκτη σερί νίκη τους στο NBA επικρατώντας των Τζαζ του Λάουρι Μάρκανεν με 101-118. Ο Λέοναρντ ήταν ασταμάτητος θυμίζοντας των παίκτη που κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με Σπερς και Ραπτορς.

Ο έμπειρος φόργουορντ είχε 45 πόντους (10/13 τρίποντα, 6/16 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, αλλά και 3 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής. Ο Χάρντεν είχε 20 με 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Κάιλ Άντερσον με 22 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους.

Στο Μπρούκλιν, οι Χιούστον Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ έκαναν έναν υγιεινό περίπατα επικρατώντας με 96-120. Οι Ντουράντ, Σενγκούν και Τόμπσον είχαν πάνω από 20 πόντους ο καθένας, ενώ ο “slim reaper” έδωσε και 11 ασίστ, κάτι που αποτελεί για τον ίδιο ρεκόρ μέσα στην σεζόν.

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ

Νετς-Ρόκετς 96-120

Πίστονς-Χιτ 112-118

Μάβερικς-Σίξερς 108-123

Κινγκς-Σέλτικς 106-120

Κλίπερς-Τζαζ 118-101