Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Διαθέσιμος στο Final Eight του Κυπέλλου ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού

Η “βόμβα” Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενεργοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα με τον περσινό MVP του Final Four της EuroLeague να γίνεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα και όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα τον δηλώσει και για το Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου στην Κρήτη.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονο φόργουορντ έφτασε κοντά στην Χάποελ Τελ Αβίβ, όμως ο Παναθηναϊκός εμφάνισε μία ισχυρή προσφορά και έπεισε τον παίκτη να φορέσει τα “πράσινα” όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ έχει πλούσια καριέρα στη Euroleague με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε.