Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Διαθέσιμος στο Final Eight του Κυπέλλου ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Διαθέσιμος στο Final Eight του Κυπέλλου ο νέος σταρ του Παναθηναϊκού
Αλέξανδρος Τσάκος

Η “βόμβα” Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενεργοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα με τον περσινό MVP του Final Four της EuroLeague να γίνεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα και όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα τον δηλώσει και για το Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου στην Κρήτη.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονο φόργουορντ έφτασε κοντά στην Χάποελ Τελ Αβίβ, όμως ο Παναθηναϊκός εμφάνισε μία ισχυρή προσφορά και έπεισε τον παίκτη να φορέσει τα “πράσινα” όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ έχει πλούσια καριέρα στη Euroleague με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε.

“Φύγε εσύ, έλα εσύ”: Τι ώρες θα “ανοίξει” ο καιρός για τσίκνισμα – Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων από το απόγευμα
“Φύγε εσύ, έλα εσύ”: Τι ώρες θα “ανοίξει” ο καιρός για τσίκνισμα – Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων από το απόγευμα

Υποχωρεί σταδιακα και προσωρινά το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας από το βράδυ της Τετάρτης 11/2, ωστόσο από το απόγευμα έρχεται και νέος γύρος βροχών και καταιγίδων. Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο και έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει το απόγευμα θα βρεθούν 7 περιοχές: Δυτική και […]