Πολυτιμότερος παίκτης των playoffs της Euroleague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ εξαργυρώνοντας τις εμφανίσεις του κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ο άσος του Ολυμπιακού είχε μέσο όρο 19 πόντους και 22.8 αξιολόγηση (PIR) στους αγώνες κόντρα στη Ρεάλ οδηγώντας τους Πειραιώτες στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Sasha Vezenkov is the first ever EuroLeague Playoffs MVP! 🤩👏



Congratulations to @Olympiacos_BC's forward @SashaVezenkov who was truly UNSTOPPABLE this postseason! 🔥



Check out some of his best Playoff moments below! ⬇️



‘MVP of the Playoffs’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/qED9k0RUCE