Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Σχολίασε φωτογραφία ΑΙ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο Σούνιο – “Από τα πιο πετυχημένα, αν και λάθος άνθρωπος κάθεται”

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάθεται στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι «οι κούπες θα καταλήξουν στο Σούνιο» αναφερόμενος στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, απόλαυσε την καζούρα του φίλου του Ολυμπιακού όπως έδειξε στην ανάρτηση του.

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«Από τα πιο πετυχημένα. Αν και λάθος άνθρωπος κάθεται. Το κάνω save», έγραψε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στο Instagram.