Με «όργια» Μοντέρο η Βαλένθια έκανε το 1-1 στη σειρά με την Μπαρτσελόνα

Ο Ζαν Μοντέρο ήταν για μια ακόμη φορά εξαιρετικός και οδήγησε την Βαλένθια στη νίκη με 102-75 κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Δομινικανός γκαρντ που ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού είχε 19 πόντους (6/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23’23” συμμετοχής.

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🍊1️⃣🆚1️⃣🔵



FINAL EMPATADA 😤

Llarg serà el camí 🚶‍♂️

VAMOOOOOOOOOOOS 🧡



🏆 P1 F #PlayOffLigaEndesa

🟠 @valenciabasket 102

🔵 @FCBbasket 75

🤝 @mgs_seguros



🔜 Y el lunes, más de 250 taronjas (en 4 buses) rumbo al Palau Blaugrana para el tercer parido



✅ Partido 4 de la final… pic.twitter.com/10sYLUPT0P— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 20, 2026

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-11, 45-38, 75-52, 102-75

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 7 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τέιλορ 5 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Πουέρτο 2, Πραντίγια 10(1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Ντε Λαρέα 10 (2), Κι 15 (6/12 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 19 (6/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μουρ 11 (3/4 τρίποντα), Σακό 4 (4 ριμπάουντ), Κάρντενας 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κοστέλο 8 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σιμά 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 2 (0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Μάρκος, Κέιλ 5 (0/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βέσελι 7 (2 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σατοράνσκι 3 (0/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 4 (6 ριμπάουντ), Φαλ 3, Λαπροβίτολα 14 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Κλάιμπερν 2 (5 ριμπάουντ), Σενγκέλια 9 (4/10 δίποντα, 1/2 βολές, 2 ασίστ), Πάρα 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).