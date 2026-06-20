Με «όργια» Μοντέρο η Βαλένθια έκανε το 1-1 στη σειρά με την Μπαρτσελόνα
Ασταμάτητος ο μελλοντικός άσος του Ολυμπιακού
Ο Ζαν Μοντέρο ήταν για μια ακόμη φορά εξαιρετικός και οδήγησε την Βαλένθια στη νίκη με 102-75 κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.
Ο Δομινικανός γκαρντ που ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού είχε 19 πόντους (6/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23’23” συμμετοχής.
🍊1️⃣🆚1️⃣🔵
FINAL EMPATADA 😤
Llarg serà el camí 🚶♂️
VAMOOOOOOOOOOOS 🧡
🏆 P1 F #PlayOffLigaEndesa
🟠 @valenciabasket 102
🔵 @FCBbasket 75
🤝 @mgs_seguros
🔜 Y el lunes, más de 250 taronjas (en 4 buses) rumbo al Palau Blaugrana para el tercer parido
✅ Partido 4 de la final… pic.twitter.com/10sYLUPT0P— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 20, 2026
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-11, 45-38, 75-52, 102-75
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 7 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τέιλορ 5 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Πουέρτο 2, Πραντίγια 10(1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Ντε Λαρέα 10 (2), Κι 15 (6/12 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 19 (6/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μουρ 11 (3/4 τρίποντα), Σακό 4 (4 ριμπάουντ), Κάρντενας 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κοστέλο 8 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σιμά 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ).
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 2 (0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Μάρκος, Κέιλ 5 (0/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βέσελι 7 (2 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σατοράνσκι 3 (0/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 4 (6 ριμπάουντ), Φαλ 3, Λαπροβίτολα 14 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Κλάιμπερν 2 (5 ριμπάουντ), Σενγκέλια 9 (4/10 δίποντα, 1/2 βολές, 2 ασίστ), Πάρα 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις