Πρωταθλήτρια Ισπανίας μετά από 9 χρόνια η Βαλένθια – Επικράτησε (108-84) της Μπαρτσελόνα με νέα «όργια» από Μοντέρο

Η Βαλένθια επικράτησε 108-84 της Μπαρτσελόνα και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος κατακτώντας το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 2017.

Εξαιρετικός για μια ακόμη φορά είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σε 26:09 λεπτά συμμετοχής είχε 23 πόντους (4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ αλλά και 3 κλεψίματα.

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