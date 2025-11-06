Μπαρτσελόνα: Οπαδοί άνοιξαν πυρσούς και έβαλαν φωτιά σε οροφή λεωφορείου

Μία μικρή περιπέτεια είχαν οπαδοί της Μπαρτσελόνα στο δρόμο για το παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Κλαμπ Μπριζ, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Το λεωφορείο που τους μετέφερες άρπαξε φωτιά μετά από δική τους κίνηση καθώς άνοιξαν πυρσούς και έβαλαν φωτιά στην οροφή του λεωφορείου. Σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας, η φωτιά προκλήθηκε από πυρσούς που άναψαν οι ίδιοι οι οπαδοί μέσα στο λεωφορείο, γεγονός που προκάλεσε πανικό, με το όχημα να εκκενώνεται άμεσα.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο ένας άνδρας συνελήφθη από τις βελγικές αρχές, καθώς θεωρείται ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. 🚨Uno de los autobuses que debía llevar a los aficionados del Barça se incendia



Video που κυκλοφόρησαν στα social media, δείχνουν τις εικόνες που τραβήχτηκαν δείχνουν το φλεγόμενο όχημα.