Champions League: Φρέναρε την Μπαρτσελόνα η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Πλούσιο θέαμα για μια ακόμη φορά
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5/11 η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Την μεγάλη έκπληξη έκανε η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη που έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα παίρνοντας την ισοπαλία (3-3) εντός έδρας φρενάροντας τους Καταλανούς.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League
Νάπολι – Άιντραχτ 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ 1-0
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2
Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0
Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2
Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1
Νιούκαστλ – Αθλέτικ 2-0
Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3
Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1
Ίντερ – Καϊράτ 2-1
Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1
Η βαθμολογία του Champions League
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League
25/11 19:45 Άγιαξ – Μπενφίκα
25/11 19:45 Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
25/11 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους
25/11 22:00 Νάπολι – Καραμπάγκ
25/11 22:00 Μαρσέιγ – Νιούκαστλ
25/11 22:00 Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
25/11 22:00 Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
25/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
25/11 22:00 Σλάβια – Αθλέτικ
26/11 19:45 Πάφος – Μονακό
26/11 19:45 Κοπεγχάγη – Καϊράτ
26/11 22:00 Ολυμπιακός – Ρεάλ
26/11 22:00 Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ
26/11 22:00 Άιντραχτ – Αταλάντα
26/11 22:00 Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
26/11 22:00 Ατλέτικο – Ίντερ
26/11 22:00 Άρσεναλ – Μπάγερν
26/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
