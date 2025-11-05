Champions League: Φρέναρε την Μπαρτσελόνα η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5/11 η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την μεγάλη έκπληξη έκανε η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη που έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα παίρνοντας την ισοπαλία (3-3) εντός έδρας φρενάροντας τους Καταλανούς.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Νάπολι – Άιντραχτ 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ 1-0

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1

Νιούκαστλ – Αθλέτικ 2-0

Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3

Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1

Ίντερ – Καϊράτ 2-1

Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1

Η βαθμολογία του Champions League

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League

25/11 19:45 Άγιαξ – Μπενφίκα

25/11 19:45 Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

25/11 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους

25/11 22:00 Νάπολι – Καραμπάγκ

25/11 22:00 Μαρσέιγ – Νιούκαστλ

25/11 22:00 Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

25/11 22:00 Τσέλσι – Μπαρτσελόνα

25/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν

25/11 22:00 Σλάβια – Αθλέτικ

26/11 19:45 Πάφος – Μονακό

26/11 19:45 Κοπεγχάγη – Καϊράτ

26/11 22:00 Ολυμπιακός – Ρεάλ

26/11 22:00 Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ

26/11 22:00 Άιντραχτ – Αταλάντα

26/11 22:00 Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν

26/11 22:00 Ατλέτικο – Ίντερ

26/11 22:00 Άρσεναλ – Μπάγερν

26/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ