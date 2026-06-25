Μουσταφά Φαλ για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: «Μεγάλο ρόλο ο Ομπράντοβιτς, στόχος μου η Euroleague»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε την Πέμπτη 25/6 ο Μουσταφά Φαλ.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια με τον Παναθηναϊκό τόνισε πως μεγάλο ρόλο έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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The big man is officially in the building!



Moustapha Fall stepped through the doors of Telekom Center Athens to get his first look at his new home.



Getting familiar with his new surroundings before the real work begins! 💪🏾#WeTheGreens… pic.twitter.com/kwU1j6eB5s— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 25, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Ποσό σημαντικό ρόλο στην απόφασή σου έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς;

«Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ξέρεις, γνωρίζω ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα, οπότε είναι μια νέα ευκαιρία για μένα. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο γι’ αυτή την ευκαιρία, οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά».

Πώς νιώθεις που πλέον, εδώ στο Telekom Center Athens, θα έχεις στο πλευρό σου τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι “απέναντί” σου;

«Θα είναι υπέροχο. Πιστεύω ότι θα είναι μια σπουδαία σεζόν. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, έχω ήδη έρθει εδώ πολλές φορές, οπότε γνωρίζω πώς είναι η ατμόσφαιρα. Και ελπίζω να καταφέρω να τους κάνω περήφανους».

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Έχοντας αγωνιστεί μαζί με Σλούκα και Λεσόρ, ποόσο σημαντικοί είναι για την προσαρμογή σου;

«Πιστεύω πως ναι, σίγουρα. Αν χρειαστώ βοήθεια, θα είναι εδώ για να με βοηθήσουν. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά θα βρω τον τρόπο. Είμαι καλά».

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Πόσο έτοιμος αισθάνεσαι μετά τον τραυματισμό σου;

«Πάρα πολύ, πάρα πολύ αποφασισμένος. Ξέρεις, δούλεψα πάρα πολύ όλη τη σεζόν για να επιστρέψω σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αλλά έχω πολύ μεγάλο κίνητρο γι’ αυτό».

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Ποιοι είναι οι στόχοι σου με τον Παναθηναϊκό AKTOR;

«Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω την EuroLeague. Πιστεύω πως όταν πηγαίνεις σε μια τέτοια ομάδα, αυτός είναι πάντα ο στόχος. Οπότε ο στόχος θα είναι πάντα ο ίδιος».

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Ένα μήνυμα για τους φίλους του Παναθηναϊκού;

«Ελπίζω να με υποστηρίξετε. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά για εσάς. Και ελπίζω να φέρουμε επιτυχίες στον Παναθηναϊκό AKTOR»