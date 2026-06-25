Φρίκη στη Λάρισα: 50χρονος κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης – Το μετέδιδε στα social media (Βίντεο)

Την φρίκη έζησε στα χέρια του 50χρονου άνδρα της στην Λάρισα μια γυναίκα το πρωί της Τετάρτης 24/6.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας την απειλούσε με τσεκούρι και ένα μπιτόνι βενζίνης, λέγοντας πως θα βάλει φωτιά στο σπίτι.

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Μάλιστα, όπως αναφέρει το Onlarissa.gr ο άνδρας έκανε live στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, λέγοντας όπως φαίνεται στο απόσπασμα στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα, ενώ εκείνη προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

Η δραματική υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., διαπραγματευτή, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του δράστη έπαιξε κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Γιάννης Θελούρας, ο οποίος τον γνώριζε εδώ και πολλά χρόνια.

Για τον λόγο αυτό κλήθηκε στο σημείο του συμβάντος και κατάφερε να τον πείσει να παραδοθεί χωρίς να κάνει πράξη τις απειλές του.