Η Ρεάλ Μαδρίτης μένει στην EuroLeague – Υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο
Η Ρεάλ ήταν η τελευταία από τις ομάδες που δεν είχε ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία υπογραφής της νέας συμφωνίας
Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε νέα δεκαετή συμφωνία με την Euroleague, διασφαλίζοντας την παρουσία της στην διοργάνωση και τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Eurohoops, η ισπανική ομάδα αναμένεται να αποκτήσει καθεστώς franchise, όπως και οι υπόλοιποι μέτοχοι της Euroleague, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας της διοργάνωσης.
Η επίσημη επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Euroleague την Παρασκευή, όπου αναμένεται επίσης να συζητηθούν τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης της διοργάνωσης.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η τελευταία από τις ομάδες-μετόχους που δεν είχε ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία υπογραφής της νέας συμφωνίας. Με την εξέλιξη αυτή, η Euroleague κλείνει ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα ενόψει των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν για τη μελλοντική μορφή της διοργάνωσης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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