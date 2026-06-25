Στην Αρμάνι Μιλάνο και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς

Αφού κατέκτησε με τον Ολυμπιακό τον δεύτερο τίτλο Euroleague στην καριέρα του, ο Άλεκ Πίτερς, πήρε την απόφαση ν’ αναζητήσει το μέλλον του σε ομάδα, όπου θα έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.

Η συμφωνία του με την Αρμάνι Μιλάνο ήταν γνωστή και σήμερα (25/6) αυτή έγινε επίσημη, με σχετική ανακοίνωση από τον ιταλικό σύλλογο.

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«Το Μιλάνο απέκτησε έναν “ελεύθερο σκοπευτή”. Ο Άλεκ Πίτερς είναι εδώ,» αναφέρει στην ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Αρμάνι.

Ζώντας στη σκιά του σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που ο Βούλγαρος διεθνής επέστρεψε στον Πειραιά από το ΝΒΑ και τους Σακραμέντο Κινγκς, ο Άλεκ Πίτερς, στα 31 χρόνια του προτίμησε να πει «αντίο» στον Πρωταθλητή Euroleague 2026, ώστε να γίνει και πάλι πρωταγωνιστής. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, κρατούσε πιο συχνά και τους δύο, Βεζένκοφ και Πίτερς, μαζί στο παρκέ, εν συγκρίσει με τη σεζόν 2024-25. Στο φάιναλ φορ της Euroleague, στο Τ-Center τον περασμένο Μάιο, ο Άλεκ Πίτερς ήταν, μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, δύο παίκτες που πήραν την ομάδα του Πειραιά από το… χέρι και την οδήγησαν στην κορυφή της Ευρώπης, στο 4ο ευρωπαϊκό «αστέρι» στην Ιστορία των «ερυθρόλευκων». Παρά τις εκδηλώσεις λατρείας από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, εκ των οποίων πολλοί πήγαν έξω από το σπίτι του ζητώντας του ν΄ αλλάξει την απόφασή του και να μείνει στο λιμάνι, ο Πίτερς ενέμεινε στην αρχική απόφασή του.

Ο Άλεκ Πίτερς είχε κατακτήσει τον πρώτο τίτλο Euroleague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2019 υπό την τεχνική καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, ο Άλεκ Πίτερς επισήμανε: «Είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα να εντάσσεσαι σε έναν σύλλογο όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα, αλλά και με τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο που χτίζουν μια ομάδα της οποίας η οικογένειά μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος.

Θα φτάσω στο Μιλάνο έτοιμος να θέσω το πρότυπο της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και της ψυχικής αντοχής. Ελπίζω οι οπαδοί μας να καταλάβουν ότι θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο, επειδή ξέρω ότι θα μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βλέπω σπουδαία πράγματα στο μέλλον της Αρμάνι και είμαι ευγνώμων στον σύλλογο που με προσκάλεσε να γίνω μέλος της».