Μουσταφά Φαλ: Οι πρώτες του εικόνες με τα χρώματα του Παναθηναϊκού (Βίντεο)
Το βίντεο που ανήρτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Σε μια μεταγραφή έκπληξη προχώρησε την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός ανακοινωνόντας την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ.
Ο Γάλλος σέντερ που είχε μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό λίγες ημέρες νωρίτερα, πλέον θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκου αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή του συλλόγου στην εποχή του Ζελικό Ομπράντοβιτς.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με βίντεο που ανήρτησε στα social media έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του Γάλλου σέντερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκου.
πηγή στην Google
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