Μουσταφά Φαλ: Οι πρώτες του εικόνες με τα χρώματα του Παναθηναϊκού (Βίντεο)

Σε μια μεταγραφή έκπληξη προχώρησε την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός ανακοινωνόντας την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ που είχε μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό λίγες ημέρες νωρίτερα, πλέον θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκου αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή του συλλόγου στην εποχή του Ζελικό Ομπράντοβιτς.

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