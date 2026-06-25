Αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο το «Battle of the Legends» και η μάχη ανάμεσα σε Μεϊγουέδερ και Ζαμπίδη

Στην απόφαση της αναβολή της διεξαγωγής του «Battle of the Legends» ανάμεσα στον Μιχάλη Ζαμπίδη και τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ προχώρησε η διοργανώτρια αρχή.

«Θέλαμε να σας το ανακοινώσουμε όλοι μαζί, μαζί με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη, ότι η διοργάνωση θα μεταφερθεί για λίγες ημέρες παρακάτω, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το Σεπτέμβρη. Θα σας δώσουμε την ακριβή ημερομηνία σε λίγες ημέρες» ανέφερε άνθρωπος της διοργάνωσης στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25/6.

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Να θυμίσουμε, ότι ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στο T-Center, ενώ οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι τα εισιτήρια θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.