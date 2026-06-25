Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια – Οι φωτογραφίες από την κηδεία του
Έστειλε στεφάνι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Το δικό τους αντίο είπαν στον Τάκη Γκώνια το απόγευμα της Πέμπτης 25/6 συγγενείς και φίλοι που έδωσαν το παρών στην κηδεία του παλαίμαχου άσου.
Συγκεκριμένα, η κηδεία του 54χρονου πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς, ενώ το παρών έδωσαν αρκετοί πρώην συμπαίκτες του όπως οι Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Ντάνιελ Μπατίστα, Γιάννης Μανιάτης αλλά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός Γιάννης Κομπότης.
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