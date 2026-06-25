Παραιτήσεων συνέχεια για τη Μαρία Καρυστιανού: Δύο νέες αποχωρήσεις από το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Έντονες φυγόκεντρες τάσεις και εσωτερική αναταραχή καταγράφονται στο νεοσύστατο πολιτικό κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», της Μαρίας Καρυστιανού.

Το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα παραιτήσεων, εμφανίζοντας εικόνα εσωστρέφειας που παραπέμπει σε παραδοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς παρά σε μια νεοϊδρυθείσα προσπάθεια.

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Μετά τις πρόσφατες αποχωρήσεις των Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου ε.α. Αθανάσιου Παπανικολάου, δύο ακόμη περιφερειακά στελέχη ανακοίνωσαν δημόσια τη διακοπή της στήριξής τους προς τον πολιτικό φορέα.

Το «ρήγμα» στην Κρήτη και οι αιχμές για το κέντρο

Το νέο πλήγμα για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εντοπίζεται στην Κρήτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cretalive.gr, ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης (από τις Μοίρες) και η Αγγελική Λενακάκη (από το Τυμπάκι) υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης του κινήματος.

Σε κοινή γραπτή τους δήλωση, τα δύο στελέχη αφήνουν σαφείς και αιχμηρές επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το κόμμα σε κεντρικό επίπεδο.

«Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με μοναδικό κίνητρο την προσφορά στην κοινωνία και την πίστη σε κοινές αρχές.

Η εξέλιξη των πραγμάτων και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο δεν συνάδουν πλέον με τις προσωπικές μας αξίες», επισημαίνουν.

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Παράλληλα, οι κ.κ. Ρομπογιαννάκης και Λενακάκη υπογραμμίζουν ότι η ενασχόληση με την πολιτική απαιτεί «ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό», ενώ ξεκαθαρίζουν ότι συντάσσονται πλήρως με το σκεπτικό της αποχώρησης του Βασίλη Κοκοτσάκη.

Οργανωτικά προβλήματα προ των πυλών

Οι συγκεκριμένες παραιτήσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από δημόσιες διαφοροποιήσεις που κλονίζουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

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Το κυριότερο πρόβλημα, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, είναι ότι οι εσωτερικές αυτές τριβές και οι δημόσιες ενστάσεις για τον τρόπο συγκρότησης του φορέα εκδηλώνονται σε μια περίοδο που το κίνημα δεν έχει προλάβει ακόμη να αναπτύξει την πλήρη οργανωτική του δομή ούτε να παρουσιάσει το επίσημο πρόγραμμά του.