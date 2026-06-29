Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά
Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.
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