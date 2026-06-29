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Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά

Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές

Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Καναδά
EUROKINISSI
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

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Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.

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