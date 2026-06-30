Μουντιάλ 2026: Καναδάς – Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των “16” – Πώς διαμορφώνεται το “παζλ” των νοκ άουτ

Το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι γεγονός, καθώς το Μαρόκο, μετά την μεγάλη του νίκη με 3-2 στα πέναλτι εναντίον της Ολλανδίας, “έκλεισε ραντεβού” με τον Καναδά που κέρδισε μια μέρα νωρίτερα με 1-0 τη Νότια Αφρική.

Από την πλευρά της, η Παραγουάη υπέταξε με 4-3 στα πέναλτι την τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία και περιμένει στους “6” τον νικητή του αποψινού ζευγαριού Γαλλίας – Σουηδίας.

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Τέλος, η Βραζιλία, που νίκησε αγχωτικά με 2-1 την Ιαπωνία, με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού ή τη Νορβηγία.

Το πρόγραμμα:

Φάση των «32»

1. Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

2. Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

3. Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

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5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία – Σουηδία

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7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό – Iσημερινός

8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Κονγκό

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9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ – Βοσνία

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11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία

12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία – Αλγερία

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία – Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα

Φάση των «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη – Νικητής 6

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία – Νικητής 5

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 – Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 – Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 – Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 – Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 – Νικητής 16

Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) – Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) – Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) – Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) – Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) – Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)