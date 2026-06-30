Μουντιάλ 2026: Καναδάς – Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των “16” – Πώς διαμορφώνεται το “παζλ” των νοκ άουτ
Η φάση των "32" ολοκληρώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου
Το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι γεγονός, καθώς το Μαρόκο, μετά την μεγάλη του νίκη με 3-2 στα πέναλτι εναντίον της Ολλανδίας, “έκλεισε ραντεβού” με τον Καναδά που κέρδισε μια μέρα νωρίτερα με 1-0 τη Νότια Αφρική.
Από την πλευρά της, η Παραγουάη υπέταξε με 4-3 στα πέναλτι την τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία και περιμένει στους “6” τον νικητή του αποψινού ζευγαριού Γαλλίας – Σουηδίας.
Τέλος, η Βραζιλία, που νίκησε αγχωτικά με 2-1 την Ιαπωνία, με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού ή τη Νορβηγία.
Το πρόγραμμα:
Φάση των «32»
1. Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1
2. Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1
3. Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
4. Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία
6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία – Σουηδία
7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό – Iσημερινός
8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Κονγκό
9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη
10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ – Βοσνία
11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία
12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία
13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία – Αλγερία
14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία – Αίγυπτος
15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο
16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα
Φάση των «16»
(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο
(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη – Νικητής 6
(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία – Νικητής 5
(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 – Νικητής 8
(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 – Νικητής 11
(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 – Νικητής 9
(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 – Νικητής 14
(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 – Νικητής 16
Προημιτελικά
(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) – Νικητής (1)
(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) – Νικητής (6)
(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) – Νικητής (4)
(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) – Νικητής (8)
Ημιτελικοί
14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) – Νικητής (Β)
15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)
Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)
Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)
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