“Καμπανάκι” από την Πολιτική Προστασία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα η Κυριακή

“Καμπανάκι” για τα ακαθάριστα οικόπεδα σε περίπτωση σοβαρών πυρκαγιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές, κρούει η Πολιτική Προστασία, με αφορμή την σημερινή ιδιαίτερα απαιτητική μέρα για τον κρατικό μηχανισμό, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των πυρκαγιών, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση πιο εξέδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα γίνεται έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αύριο, που προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι σημερινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου και προσθέτει: «Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης».

Στην ανακοίνωση, όπως και σε προηγούμενη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρεται επίσης ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ακόμα ότι, ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 4), όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς, όπου χρειάστηκε η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και, όπου απαιτήθηκε, την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκαν επίσης οι πυρκαγιές στα Γρεβενά και στην Κέρκυρα, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης έπρεπε να αντιμετωπίσουν δύο πυρκαγιές με διαφορά λίγων λεπτών, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα Κουφάλια Χαλκηδόνος, στο Λειψύδριο Κιλκίς και στην Κρηστώνη Κιλκίς, ενώ στη Νέα Καλλικράτεια η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι αύριο, Κυριακή 05 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3).

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. «Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας», καταλήγει η Πολιτική Προστασία.