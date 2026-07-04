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Σκηνές απίστευτης επικινδυνότητας στον Κηφισό: Οδηγός… πατινιού εγκλωβίστηκε στη νησίδα (βίντεο)

Ο νεαρός δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια, καθώς έπρεπε να διασχίσει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας...

Σκηνές απίστευτης επικινδυνότητας στον Κηφισό: Οδηγός… πατινιού εγκλωβίστηκε στη νησίδα (βίντεο)
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νεαρός με ηλεκτρικό πατίνι προκάλεσε αναστάτωση στον Κηφισό, όταν βρέθηκε να κινείται στην εθνική οδό και τελικά εγκλωβίστηκε στη νησίδα, δίπλα στις προστατευτικές μπάρες.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο οδηγός φαίνεται να ακινητοποιείται στο σημείο, ενώ τα αυτοκίνητα περνούν με ταχύτητα από δίπλα του και οδηγοί κορνάρουν προειδοποιητικά. Ο νεαρός δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια, καθώς έπρεπε να διασχίσει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

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Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του.

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