Παναθηναϊκός – Άγιαξ 3-1: Έριξε τριάρα στον «Αίαντα» και έδειξε έτοιμος για τη νέα σεζόν

Ο Παναθηναϊκός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο δυνατό φιλικό προετοιμασίας με τον Άγιαξ, επικρατώντας με 3-1 στην Ολλανδία, με τους «πράσινους» να δείχνιυν πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στον «Αίαντα», με τους Τετέ, Ζαρουρί και Ταμπόρδα να βρίσκουν δίχτυα.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε αποτελεσματικότητα στην επίθεση και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ενώ από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν και ο νεαρός Μπινιάρης, ο οποίος για ακόμη μία φορά κέρδισε τις εντυπώσεις με την παρουσία του στο γήπεδο.

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Το φιλικό αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο τεστ για τον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν, με τους «πράσινους» να παρουσιάζουν θετικά στοιχεία τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην αμυντική τους λειτουργία απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.