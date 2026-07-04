Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης – Εκκενώνεται προκλητικά το Ίδρυμα “Άγιος Παντελεήμων”

Σε προληπτική εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων “Άγιος Παντελεήμων” προχωρούν οι αρχές εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε απόψε στο Ωραιόκαστρο.

Στο σημείο βρίσκεται και ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

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Το ίδρυμ , στο οποίο φιλοξενούνται 157 άτομα, εκκενώνεται προληπτικά σύμφωνα με το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας, επειδή βρίσκεται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Η πυρκαγιά κινείται σε περιοχή όπου υπάρχουν εργοστάσια και βιοτεχνίες.

Η Πυροσβεστική δίνει μάχη να την περιορίσει με επίγεια μέσα και δυνάμεις, αλλά και να την απομονώσει σε σημεία που να μην υπάρξει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες απομάκρυνσης των κατοίκων από τους οικισμούς Ανθούπολης και Φιλοθέης.

Οι τρόφιμοι του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων θα μεταφερθούν προσωρινά στο Δημοτικό Γυμναστήριο “Κονταξοπούλειο”.