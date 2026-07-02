Τραγικό τέλος για 11χρονο στον Καναδά: Πέθανε από λύσσα ύστερα από επαφή με νυχτερίδα

Σοκάρει το περιστατικό που συνέβη στον Καναδά με έναν 11χρονο να χάνει τη ζωή του από λύσσα, αφού είχε ξυπνήσει τη νύχτα με μια νυχτερίδα να βρίσκεται πάνω στη μύτη και το στόμα του.

Το περιστατικό είχε γίνει το 2024 κατά τη διάρκεια επίσκεψης μιας οικογένειας σε εξοχική κατοικία στο βόρειο Οντάριο, ωστόσο δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Canadian Medical Association Journal.

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Σύμφωνα με τη δημοσίευση, το παιδί ξύπνησε μέσα στη νύχτα πανικόβλητο και απομάκρυνε τη νυχτερίδα από το πρόσωπό του χτυπώντας την με το χέρι.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του την παγίδευσε σε μια κατσαρόλα και την απελευθέρωσε έξω από το σπίτι, όπως αναφέρουν οι γιατροί του Τμήματος Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 11χρονος δεν έφερε εμφανή σημάδια από δάγκωμα και η συμπεριφορά της νυχτερίδας δεν φαινόταν ασυνήθιστη.

Θάνατος 11χρονου από λύσσα: Μπαινόβγαινε για μέρες στα νοσοκομεία

Το ανήλικο αγόρι, 19 ημέρες μετά, άρχισε να αισθάνεται μυρμήγκιασμα και μούδιασμα στη δεξιά πλευρά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια εμφάνισε πρήξιμο στο πρόσωπο και απώλεια της όρεξης.

Τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων επισκέφθηκε τοπική μονάδα επειγόντων περιστατικών, όπου οι γιατροί θεώρησαν ότι πιθανότατα έπασχε από παράλυση Bell, η οποία είχε προκληθεί από τον ιό του έρπητα, και του χορήγησαν αντιική αγωγή.

Τρεις ημέρες μετά μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου του Οντάριο με έντονο πόνο κατά την κατάποση και εμέτους, με την κλινική να αποκαλύπτει έλκη στα ούλα, καθώς και ήπια δυσλειτουργία ενός κρανιακού νεύρου στη δεξιά πλευρά του προσώπου.

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Οι γονείς ενημέρωσαν τότε τους γιατρούς για το περιστατικό με τη νυχτερίδα και, την επόμενη ημέρα, ο γιατρός των επειγόντων ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Όμως, ο 11χρονος πήρε εξιτήριο με πιθανή διάγνωση ερπητικής ουλοστοματίτιδας. Το επόμενο πρωί, επέστρεψε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας αδυναμία στη δεξιά πλευρά του προσώπου, μειωμένη αισθητικότητα και δυσκολία στην ομιλία.

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Ξαφνικά, εμφάνισε πυρετό, δυσκολία στην κατάποση, σύγχυση και οπτικές ψευδαισθήσεις. Μέχρι το βράδυ της ίδιας μέρας η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί δραματικά. Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν και τον μετέφεραν στη ΜΕΘ Παίδων.

«Όταν εξετάσαμε τον ασθενή στη ΜΕΘ Παίδων, υποψιαστήκαμε έντονα ότι επρόκειτο για λύσσα», αναφέρουν οι γιατροί στη δημοσίευσή τους.

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Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε την τέταρτη ημέρα της νοσηλείας του μέσω μοριακού ελέγχου (PCR), ενώ η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων ταυτοποίησε και το στέλεχος του ιού της λύσσας που μεταδίδεται από νυχτερίδες.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε τη 17η ημέρα της νοσηλείας του.