Θύελλα αντιδράσεων για την απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν – Τα 3 τηλεφωνήματα Τραμπ, το CAS και η απάντηση Ινφαντίνο

Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση της ΦΙΦΑ να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπάλογκαν ενόψει των αγώνων για την φάση των “16” του Μουντιάλ.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Guardian, η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν πιο “ζεστή” από αυτή που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ των New York Times καθώς τα τηλεφωνήματα του Αμερικανού προέδρου προς τον πρόεδρο της Φίφα Τζιάνι Ινφαντίνο δεν ήταν ένα αλλά τρία!

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Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό του αγώνα με τη Βοσνία, έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, η αποβολή συνεπαγόταν αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής και ως αποτέλεσμα αναμενόταν να χάσει την αναμέτρηση των ΗΠΑ για την φάση των “16” απέναντι στο Βέλγιο.

Το θέμα κυριάρχησε αμέσως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές και πρώην ποδοσφαιριστές να διχάζονται σχετικά με το αν η ΦΙΦΑ απέδωσε δικαιοσύνη ή αν δημιούργησε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, παρακάμπτοντας τους ίδιους τους κανονισμούς της. Παρά τις συνεχείς ερωτήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η απόφαση και για την επικοινωνία του Τραμπ με τον Ινφαντίνο, η ΦΙΦΑ δεν απάντησε στα σχετικά αιτήματα διεθνών μέσων.

Από την πλευρά της η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση της ΦΙΦΑ υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, μάλιστα, ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αντίδραση των Βέλγων ενόψει του αγώνα με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) με το σενάριο για προσφυγή στο CAS να μην αποκλείεται από την πλευρά των “Κόκκινων Διαβόλων”.

Η νομική βάση της απόφασης φαίνεται να βρίσκεται στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΦΙΦΑ, το οποίο επιτρέπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλλουν, ολικά ή μερικά, την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής.

Παρόμοιο προηγούμενο είχε δημιουργηθεί και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν η FIFA του είχε επιβάλει ποινή τριών αγωνιστικών, αλλά οι δύο τελευταίες τέθηκαν σε αναστολή για διάστημα ενός έτους.

Οι ενέργειες των ΗΠΑ πριν την απόφαση

Σύμφωνα με την New York Post, εκτός από την παρέμβαση Τραμπ, η απόφαση της ΦΙΦΑ ήταν αποτέλεσμα και των νομικών ενεργειών με τις οποίες απείλησε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου η ομοσπονδία των ΗΠΑ για εσφαλμένη εφαρμογή του VAR μέσω βίντεο.

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Την έφεση λένε ότι άσκησαν ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, JT Batson, και o COO Dan Helfrich, με βασικό επιχείρημα ότι το VAR είχε εφαρμοστεί εσφαλμένα.

Η πηγή που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι στην έφεση ενεπλάκησαν και δικηγόροι του Λευκού Οίκου ενώ για την επαφή Τραμπ-Ιφαντινό πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της FIFA είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η κάρτα του Μπαλογκάν βρισκόταν ήδη υπό εξέταση από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA.

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Σύμφωνα με την πηγή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ απείλησε την FIFA με προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο λειτουργεί ως η ανώτατη παγκόσμια δικαστική εξουσία για αθλητικές διαφορές. «Η FIFA ήθελε να αποφύγει το CAS. Η νομική υπόθεση στο CAS ήταν έτοιμη να ξεκινήσει» είπε η εν λόγω πηγή.