Μουντιάλ 2026: Πώς πανηγύρισαν οι Άγγλοι την επική πρόκριση στους “8” – Η φωνή του Κέιν που… έκλεισε, το Wonderwall των Oasis και ο τραυματισμός του Χέντερσον

Η Αγγλία αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου της και κάθε μεγάλη νίκη και επιτυχία σε Μουντιάλ ή άλλη μεγάλη διοργάνωση πανηγυρίζετε πολλές φορές με μία μικρή δόση υπερβολής, έτσι έγινε και απέναντι στο Μεξικό τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7). Οι Άγγλοι έχουν 60 χρόνια να στολίσουν την τροπαιοθήκη τους με ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς πάντα βρίσκουν ανυπέρβλητα εμπόδια στο διάβα τους.

Μία το χέρι του… Θεού και το γκολ του αιώνα από τον Μαραντόνα, την άλλη ένα γκολ που πέρασε την γραμμή αλλά δεν πέρασε ποτέ. Έχουν καταφέρει να χάσουν και Euro από την παρακμάζουσα Ιταλία παίζοντας μάλιστα στο Wembley και ενώ είχαν προηγηθεί 1-0. Στο Μουντιάλ 2026 όμως ελπίζουν σε κάτι καλύτερο με τον Τόμας Τούχελ στον πάγκο τους και του Τζουντ Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν να τους οδηγούν μέσα στο γήπεδο.

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Τα ξημερώματα της Δευτέρας τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν του Μεξικού μέσα στο θρυλικό «Αζτέκα», εκεί που υπέστησαν την ήττα από την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1986. Τα “Τρία Λιοντάρια” όχι μόνο νίκησαν τους διοργανωτές αλλά το έκαναν έχοντας μείνει με 10 παίκτες και το Μεξικό σε απόσταση ενός γκολ στο δεύτερο μέρος. ‘Έτσι, οι πανηγυρισμοί είχαν την γνωστή αγγλική υπερβολή που έρχεται μαζί με την δίψα για επιστροφή στην Βρετανία με το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πάντα ψύχραιμος στις δηλώσεις και την παρουσία του Χάρι Κέιν πήγε να μιλήσει στις κάμερες μην μπορώντας να βγάλει λέξη καθώς ο λαιμός του είχε κλείσει από τις φωνές.

Ο Χέντερσον που έφυγε με φορείο στους πανυγηρισμούς

Μετά την νίκη επί του Μεξικό (2-3), οι παίκτες του Τόμας Τούχελ πήγαν προς την εξέδρα για να γιορτάσουν με τους οπαδούς τους. Στην προσπάθεια του να περάσει μία διαφημιστική πινακίδα, ένας εκ των ηγετών της Αγγλίας, ο Τζόρνταν Χέντερσον σκόνταψε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αποχωρήσει με φορείο!

Το γεγονός επιβεβαίωσε ο Νταν Μπερν, με τη σοβαρότητα του προβλήματος να μην έχει διευκρινιστεί και τα “Τρία Λιοντάρια” να ανησυχούν για την κατάσταση που θα βρίσκεται ο έμπειρος μέσος ενόψει της αναμέτρησης για τους 8 του Μουντιάλ. The moment Jordan Henderson, fell and hurt his arm… Just after singing wonderwall… #England #Mexeng #FIFA https://t.co/4zxxUZkEap pic.twitter.com/mA1kFNrZ9B— Jim howson (@Jim_Howson) July 6, 2026

Μέσα σε όλα αυτά, οι Άγγλοι οπαδοί βρίσκουν τρόπους για να ντύνουν μουσικά τις επιτυχίες της ομάδας τους στο Μουντιάλ που γίνεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά. Το «Wonderwall» των Oasis αποτελεί ο δεύτερος πιο αναγνωρίσιμος οπαδικός πανηγυρισμός μετά τους Νορβηγούς που μετά από από κάθε νίκη κωπηλατούν ως άλλοι Βίκινγκς.

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Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων να αγκαλιάζονται στις εξέδρες και να τραγουδούν Oasis δείχνει πως, όταν το ποδόσφαιρο συναντά τη μουσική το αποτέλεσμα είναι απλά μαγικό. «Ήταν μια από τις αγαπημένες μου στιγμές με τη φανέλα της Αγγλίας. Ήταν ένα συγκινητικό δέσιμο με τους οπαδούς μας. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς» είπε ο Χάρι Κέιν που ξεκίνησε αυτή την συνήθεια τραγουδώντας το Wonderwall μπροστά στο αγγλικό κοινό μετά την πρόκριση από την φάση των “32”. Wonderwall, Azteca edition. pic.twitter.com/cabYzzu2cR ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 6, 2026

Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από νωρίς στο παιχνίδι με την ΛΔ Κονγκό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν χαρακτήρα και με δυο γκολ του Χάρι Κέιν έκαναν την ανατροπή και πήραν την μεγάλη πρόκριση στους «16».

Μουντιάλ 2026: Η επική πρόκριση της Αγγλίας στους 8

«Επτάψυχη» η Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 54ο λεπτό, λόγω της αποβολής με κόκκινη κάρτα του Κουάνσα, κατάφερε να πάρει επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο «Αζτέκα» τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7).

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Με το τελικό 3-2 και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ (δύο γκολ) τα «Τρία Λιοντάρια» θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, όπου στην επόμενη φάση θ’ αντιμετωπίσουν τη Νορβηγία στις 12/7 (00:00).

Σε διάστημα τριών λεπτών και συγκεκριμένα στο 36′ και 38′ η Αγγλία «πάγωσε» το «Αζτέκα» με δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ από ασίστ των Κέιν και Σάκα.

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Το ματς μετά το ημίωρο έγινε… ροντέο, καθώς οι Μεξικανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στη διεκδίκησή του στο 42′ με τον Χούλιαν Κινιόνες να μειώνει σε 1-2. Θα μπορούσε, μάλιστα, η ομάδα του Αγκίρε να φτάσει και στην ισοφάριση, αλλά ο Πίκφορντ είπε «όχι» δύο φορές στον Χιμένες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Κι ενώ τα πράγματα έδειχναν να… στραβώνουν για τα καλά για το συγκρότημα του Τούχελ, ο Γκόρντον κέρδισε πέναλτι στο 58′ από κεφαλιά πάσα του Κέιν. Καθαρή η ανατροπή του επιθετικού της Μπαρτσελόνα από τον Ράνχελ, με τον Κέιν στο 60′ να νικά τον γκολκίπερ των Μεξικανών και να «γράφει» το 3-1 με το έκτο του γκολ στη διοργάνωση. The most iconic Wonderwall of the World Cup so far, echoing around the legendary Estadio Azteca in front of more than 80,000 Mexicans after England’s dramatic 3-2 win over Mexico. pic.twitter.com/n71ywiblRs— Oasis News 🇧🇷 (@oasisnews) July 6, 2026

Η «απάντηση» των γηπεδούχων ήταν άμεση και, μάλιστα, με το ίδιο…νόμισμα. Ο Χάρι Κέιν στο 67′, στην προσπάθεια του ν’ απομακρύνει την μπάλα μέσα από την περιοχή της ομάδας του βρήκε το πόδι του Γκαγιάρδο υπέπεσε σε πέναλτι, που υπέδειξε ο Φαγάνι μετά την παρέμβαση του VAR. Ο Ραούλ Χιμένες στο 69′ νίκησε τον Πίκφορντ μειώνοντας σε 2-3.

Παρά την πίεση που άσκησε στη συνέχεια η ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε δεν μπόρεσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, με τους Άγγλους να πανηγυρίζουν απόλυτα δικαιολογημένα.

Μεξικό: Ρανγκέλ – Σάντσες (79′ Φιντάλγκο), Μόντες (46′ Άλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο – Μόρα (61′ Σ. Χιμένες), Λίρα, Ρόμο (61′ Γκουτιέρες) – Αλβαράδο, Ρ. Χιμένες, Κινιόνες (81′ Μαρτίνες)

Αγγλία: Πίκφορντ – Κουάνσα, Κόνσα, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι (74′ Σπενς) – Άντερσον (75′ Μπερν), Ράις – Σάκα (57′ Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον – Κέιν (90′ Ρότζερς)