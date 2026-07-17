Μουντιάλ 2026: Πότε θα γίνουν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός – Η ώρα και πρόγραμμα μεταδόσεων

Λίγες ώρες απέμειναν για την τελευταία πράξη του Μουντιάλ 2026 και τον μικρό και μεγάλο τελικό που θα γίνουν το επόμενο διήμερο στις ΗΠΑ.

Στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 Ισπανία και Αργεντινή θα βρεθούν αντιμέτωπες με μοναδικό στόχο τους να κερδίσουν και να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου. Το «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ θα ανοίξει τις πύλες του, φιλοξενώντας τις δύο φιναλίστ.

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Όσον αφορά την τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης, αυτή θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο «μικρός» τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία στο Μαϊάμι, για να κριθεί ποιος θα κατακτήσει την 3η θέση. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 00:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.