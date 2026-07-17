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Ρευματοκλοπή στην Πτολεμαΐδα: Οχτώ συλλήψεις, άνω των 3.500 ευρώ η ζημιά που προκάλεσαν οι δράστες

Σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και κοινώς επικίνδυνη βλάβη

Ρευματοκλοπή στην Πτολεμαΐδα: Οχτώ συλλήψεις, άνω των 3.500 ευρώ η ζημιά που προκάλεσαν οι δράστες
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Οχτώ άτομα συνελήφθησαν χθες (16/7)για ρευματοκλοπή στην Πτολεμαΐδα, με τη συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 3.797 ευρώ.

Σε βάρος των οχτώ συλληφθέντων, ηλικίας από 20 έως 47 ετών, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής κατά συναυτουργία και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες είχαν προβεί στη σύνδεση καλωδίων στο δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με τα σπίτια τους, με επακόλουθο να τροφοδοτούνται παράνομα με ρεύμα απευθείας από το δίκτυο της εταιρείας, χωρίς τη μεσολάβηση μετρητή, ενώ από τη συγκεκριμένη ενέργειά τους μπορούσε να προκύψει και κίνδυνος για άνθρωπο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

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