Περιφέρεια Αττικής: Δημοπράτηση του νέου 64ο Νηπιαγωγείο στα Κάτω Πατήσια – Σχέδιο δημιουργίας 43 σχολικών μονάδων

Στη δημοπράτηση μιας νέας μονάδας προσχολικής αγωγής, του 64ου Νηπιαγωγείου Αθηνών στα Κάτω Πατήσια, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την κάλυψη των αναγκών εργαζόμενων γονέων σε μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της πρωτεύουσας.

Το έργο χρηματοδοτείται με 961.447 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, (Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027), με χρόνο περάτωσης την άνοιξη του 2028 και φορέα υλοποίησης την ΚΤΥΠ Α.Ε., η οποία διενεργεί και τον διαγωνισμό.

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«Τον περασμένο Μάρτιο εντάξαμε το 64ο Νηπιαγωγείο στο πρόγραμμά μας, ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των συνανθρώπων μας σε μια περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Σήμερα, είμαστε χαρούμενοι, γιατί και αυτή η δέσμευσή μας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Η δική μας πολιτική επιλογή είναι ξεκάθαρη: κανένα παιδί δεν θα στερηθεί τις ευκαιρίες που δικαιούται, σε όποια γειτονιά και αν μεγαλώνει. Σε αυτό το πλαίσιο, κατευθύνουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους μας εκεί όπου πιάνουν τόπο, εκεί όπου αλλάζουν την καθημερινότητα και μειώνουν τις ανισότητες. Δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια. Επενδύουμε στην ασφάλεια, στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και στην προοπτική κάθε παιδιού.

Η ένταξη αυτού του νηπιαγωγείου σε μια γειτονιά που το έχει πραγματικά ανάγκη, έχει για εμάς ιδιαίτερο βάρος. Είναι η απόδειξη ότι η Περιφέρεια Αττικής ακούει, σχεδιάζει και παρεμβαίνει με κοινωνικό πρόσημο, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ταχύτητα, σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε., ώστε κάθε γειτονιά της Αττικής να διαθέτει σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες εκπαιδευτικές υποδομές. Γιατί η παιδεία δεν είναι κόστος. Είναι η πιο ουσιαστική επένδυση στο κοινό μας μέλλον».

Το 64ο Νηπιαγωγείο, δυναμικότητας 50 νήπιων θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ανάπαυσης, τραπεζαρία – κουζίνα, λειτουργικούς χώρους και χώρους υγιεινής νηπίων – ενηλίκων – ΑΜΕΑ. Επιπλέον προβλέπονται διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου με προσβασιμότητα για όλους, με πλακόστρωτα, κλίμακες και φυτεύσεις πρασίνου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διοίκηση της περιφέρειας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από το ΠΕΠ «Αττική 2021-2027» έχει δρομολογήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημιουργίας 43 νέων σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων σε όλη την Αττική, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η κατασκευή:

─11 Νηπιαγωγείων, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ,

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─9 Δημοτικών Σχολείων, με προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ,

─9 Γυμνασίων και Λυκείων, με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ,

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─14 παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, με προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ, καθώς και μελέτες ωρίμανσης σχολικών μονάδων, ύψους 4 εκατ. ευρώ.