Οι παίκτες της Αργεντινής ύψωσαν πανό για τα Νησιά Μαλβίνες μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ

Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό με το σύνθημα «Las Malvinas Son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες») μετά τη νίκη με 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Τετάρτη, σε μια κίνηση που φαίνεται να αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς των Σταδίων της FIFA απαγορεύει την παρουσία εντός των γηπέδων «πανό, σημαιών, φυλλαδίων, ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων πολιτικού, προσβλητικού ή/και διακριτικού περιεχομένου».

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Το ζήτημα της κυριαρχίας στα νησιά του Νοτίου Ατλαντικού, τα οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Νησιά Φόκλαντ και οι Αργεντινοί Μαλβίνες, αποτελεί επί δεκαετίες σημείο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Το 1982 οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο των νησιών, σε πόλεμο που στοίχισε τη ζωή σε 649 Αργεντινούς στρατιώτες και 255 Βρετανούς στρατιωτικούς. Η Βρετανία επικράτησε τελικά στη σύγκρουση και η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων των νησιών έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνουν υπό βρετανική κυριαρχία.

Η Αργεντινή, ωστόσο, υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό τους το 1833 μέσω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας.

Οι Λισάντρο Μαρτίνες και Τζιοβάνι Λο Σέλσο κρατούσαν το πανό, χαμογελούσαν και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στις εξέδρες. Δεν έχει γίνει γνωστό από πού προήλθε το πανό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακύπτει ζήτημα με πανό πολιτικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τον περασμένο μήνα, στο Λος Άντζελες, Ιρανοαμερικανοί φίλαθλοι ύψωσαν σημαίες της προεπαναστατικής περιόδου του Ιράν, οι οποίες αποτελούν σύμβολα διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης, στον αγώνα της εθνικής Ιράν. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις διεξήχθησαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.