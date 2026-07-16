Μουντιάλ 2026: Η ένταση στον… αέρα του Αγγλία – Αργεντινή, η σύρραξη στο φινάλε, το χαστούκι του Μπέλιγχαμ και ο έντονος διάλογος με τον Μέσι (βίντεο)

Ο ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής έχει απ’ όλα. Επικές ανατροπές, δύο χώρες με ιστορία έντασης και εκτός των γραμμών του γηπέδου και μία απίθανη ανατροπή των Αργεντινών στο τέλος της αναμέτρησης στην οποία υπήρξε μεγάλη ένταση.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί σε τελικό Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση μετά την νίκη με 1-2 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό. Οι Άγγλοι πίστεψαν ότι ήταν η ώρα τους όμως η ομάδα του Σκαλόνι είχε άλλη άποψη. Η ένταση στο φινάλε του αγώνα με την Αγγλία ήταν χαρακτηριστική της απογοήτευσης της ομάδας του Τούχελ. «Πρωταγωνιστής» των μικρών επεισοδίων που δημιουργήθηκαν ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ο οποίος αποτέλεσε τον ηγέτη της Αγγλίας στην πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

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Σε ένα σημείο, του ημιτελικού, ο Μπέλγιχαμ και Μέσι είχαν μια πολύ έντονη συνομιλία λόγω ενός φάουλ που σύμφωνα με τον Αργεντινό, δεν έδωσε ο διαιτητής. «Δεν υπήρχε φάουλ», φαίνεται να λέει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. «Με χτύπησε στο κεφάλι» απαντά ο Pulga. Η ομάδα του Τούχελ έβγαλε αρκετό εκνευρισμό λόγω του σκληρού παιχνιδιού της Αλμπισελεστέ παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. 🚨🎙️Messi & Bellingham after the World Cup final:



Messi: “That decision should’ve went our way.”



Bellingham: “No, there was no foul.”



Messi: “ He hit me in the head.”



Bellingham: “No foul.”



Messi: “Alright.” 🤌🏻 pic.twitter.com/thRck1krpL— MC (@CrewsMat10) July 16, 2026 the way messi was looking at bellingham at the end! who tf messi think he is?💀💀💀 pic.twitter.com/3P13IfCAqb July 15, 2026

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά το τέλος της αναμέτρησης όταν ο Μπέλινγχαμ απογοητευμένος από την ήττα τα έβαλε με κάποιους παίκτες της Αργεντινής που πανηγύριζαν μπροστά τους.

Αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα, ο Άγγλος μέσος έβλεπε δίπλα του τους Αργεντίνους να πανηγυρίζουν και σε μια όχι και τόσο λογική κίνηση, κατευθύνθηκε προς τον Βαλεντίν Μπάρκο και του έριξε μια σφαλιάρα στο κεφάλι. Αναμενόμενα προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δυο χωρών, ωστόσο οι πιο ψύχραιμοι γλίτωσαν τα χειρότερα. O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk



perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 15, 2026 😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τα έβαλε με τον συγκεκριμένο νεαρό παίκτης της Αλμπισελέστε, ωστόσο ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον Μπάρκο να έχει μπει μέσα στο γήπεδο και να πανηγυρίζει μπροστά στους παίκτες της Αγγλίας μετά το γκολ του Έντσο Φερνάντες που έκανε το 1-1.

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🤣🤷🏻‍♂️ ¡SE FILTRÓ EL LORE COMPLETO!



El Colo Barco le fue a gritar el gol en la cara a los ingleses por eso Bellingham decidió ir a darle una cachetada cuando terminó el partido pic.twitter.com/85OYmbeGTC https://t.co/4L1P3PMwpr — PaseClave (@paseclave__) July 16, 2026

Άλλο βίντεο έδειχνε τον Ρομέρο να πανηγυρίζει έξαλλα μπροστά στον Μπέλιγχαμ μετά το σφύριγμα της λήξης.

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روميرو يحتفل بوجه بيلينغهام و ساكت🤣🤣🤣



راح للمسكين باركوpic.twitter.com/73PEzIB7lO— Mohammed (@moh19si_) July 15, 2026

Bellingham se le hizo el malo al colo barco

Pero con los otos jugadores salio corriendo, casi pide que lo manden devuelta a africa pic.twitter.com/4eU5lIoKQx ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 15, 2026

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Αργεντινής ύψωσαν πανό για τα Νησιά Φώκλαντ

Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό με το σύνθημα «Las Malvinas Son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες») μετά τη νίκη με 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Τετάρτη, σε μια κίνηση που φαίνεται να αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς των Σταδίων της FIFA απαγορεύει την παρουσία εντός των γηπέδων «πανό, σημαιών, φυλλαδίων, ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων πολιτικού, προσβλητικού ή/και διακριτικού περιεχομένου».

Το ζήτημα της κυριαρχίας στα νησιά του Νοτίου Ατλαντικού, τα οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Νησιά Φόκλαντ και οι Αργεντινοί Μαλβίνες, αποτελεί επί δεκαετίες σημείο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Το 1982 οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο των νησιών, σε πόλεμο που στοίχισε τη ζωή σε 649 Αργεντινούς στρατιώτες και 255 Βρετανούς στρατιωτικούς. Η Βρετανία επικράτησε τελικά στη σύγκρουση και η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων των νησιών έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνουν υπό βρετανική κυριαρχία.

Η Αργεντινή, ωστόσο, υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό τους το 1833 μέσω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας.

Οι Λισάντρο Μαρτίνες και Τζιοβάνι Λο Σέλσο κρατούσαν το πανό, χαμογελούσαν και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στις εξέδρες. Δεν έχει γίνει γνωστό από πού προήλθε το πανό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακύπτει ζήτημα με πανό πολιτικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τον περασμένο μήνα, στο Λος Άντζελες, Ιρανοαμερικανοί φίλαθλοι ύψωσαν σημαίες της προεπαναστατικής περιόδου του Ιράν, οι οποίες αποτελούν σύμβολα διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης, στον αγώνα της εθνικής Ιράν. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις διεξήχθησαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.