ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Πάει πολύ να κουνά το δάκτυλο η ΝΔ που δημιούργησε το σκάνδαλο”

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκανδάλων και της διαφθοράς που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ “ξενόδουλο“. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής.

«Όταν τον Μάιο του 2023 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αποκάλυπτε ότι επίκειται η ευρωπαϊκή επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης τον κατηγορούσε ότι “δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας” και έχει τάχα μια “περίεργη εμμονή”.

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Λίγους μήνες αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτούσε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντούσε ότι υπάρχουν “κάποιες σκιές”.

Και αμέσως μετά άρχισαν να έρχονται οι δικογραφίες βροχή και να ζει το Κοινοβούλιο αλγεινές στιγμές για να καλυφθούν οι υπουργοί Βορίδης και Αυγενάκης για τους οποίους η δικαιοσύνη ζητούσε έρευνα.

Με λίγα λόγια, επιτέθηκαν λυσσαλέα σε αυτόν που χτυπούσε το καμπανάκι του κινδύνου με εκφράσεις περί προδοτών, για να κρύψουν τη δυσωδία των σκανδάλων τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Σήμερα αποκαλούν την αξιωματική αντιπολίτευση “ξενόδουλη” επειδή υποστηρίζει έναν Ευρωπαϊκό Θεσμό και γιατί επιχειρηματολογεί ότι το σκάνδαλο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους καθώς πέρα από τους 4 βουλευτές που θα κληθούν στο δικαστήριο, διώκονται ο ήδη καταδικασθείς για άλλη όμοια υπόθεση, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς και υποψήφιος ευρωβουλευτής, δύο Περιφερειακοί Διευθυντές και ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, όλοι βέβαια από την κλειστή επετηρίδα των επιτελικών της… αριστείας της Νέας Δημοκρατίας», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Τονίζει πως κουνούν το δάκτυλο αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια την εθνική ασφάλεια με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Δεν αξίζει στη χώρα μια τέτοια διακυβέρνηση που δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ούτε την προοπτική, ούτε την αξιοποίηση των μεγάλων ευκαιριών προς χάριν των πολιτών της χώρας και όχι των φίλων και κολλητών τους», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος.