Ξαναέγινε viral o Αργεντίνος σπίκερ μετά το γκολ του Μαρτίνεζ – Φώναζε “αυτό είναι η Αργεντινή” (βίντεο)

Την παράσταση έκλεψε για άλλο ένα παιχνίδι της Αργεντινής στο Μουντιάλ ο Αργεντίνος σπίκερ Πάμπλο Γκιράλτ με το ξέσπασμά του μετά το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ που έδωσε την νίκη επί της Αγγλίας και την πρόκριση της “Αλμπισελέστε” στον τελικό

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος είχε γίνει viral στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, αυτήν κόντρα στην Αίγυπτο που έληξε με νίκη 3-2 για την αρμάδα του Μέσι.

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Αυτή τη φορά το ξέσπασμα του Γκιράλτ δεν είχε τόσα «γαλλικά» αλλά πιο πολύ ήταν συγκινημένος συγκρατώντας οριακά τα δάκρυά του.

«Κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό για την Αργεντινή. Δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο. Είναι η χαρά ενός ολόκληρου λαού, που υπέφερε, περίμενε και τελικά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Αυτές οι στιγμές δεν ξεχνιούνται ποτέ. Αυτό είναι η Αργεντινή» έλεγε ο Γκιράλτ μετά το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ.

Το ίδιο παθιασμένες ήταν οι περιγραφές του και στο γκολ της ισοφάρισης του Έντσο Φερνάντεζ που έβαλε «φτερά στα πόδια» στους παίχτες της Αργεντινής όσο και στο τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης που σφράγισε την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ, την προσεχή Κυριακή, κόντρα στην Ισπανία.