Λέκκας για τις ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη: “Δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας”

Για τις ρωγμές που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, στην περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, μίλησε ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμης Λέκκας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δείχνουν πρόβλημα που να αφορά τη στατική επάρκεια των κτιρίων, ωστόσο υπογράμμισε πως το φαινόμενο χρειάζεται στενή και διαρκή παρακολούθηση προκειμένου να καταγραφεί η εξέλιξή του.

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Ο καθηγητής ξεκαθάρισε αρχικά ότι οι ρωγμές που εμφανίστηκαν δεν σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες του υπεδάφους και τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας για τη νέα γραμμή του Μετρό.

Όπως εξήγησε, το φαινόμενο εμφανίστηκε μετά το περιστατικό κατά το οποίο σημειώθηκε έξοδος υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι πιέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάνοιξη της σήραγγας προκάλεσαν μετακινήσεις υλικών, τα οποία οδηγήθηκαν προς την επιφάνεια.

Ο κ. Λέκκας σημείωσε παράλληλα ότι «από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες».

Όπως ανέφερε, στην περιοχή της Κυψέλης κυριαρχεί ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένας σχηματισμός που έχει υποστεί αλλοιώσεις με την πάροδο του χρόνου και παρουσιάζει ευαισθησία σε φαινόμενα συμπίεσης και καθίζησης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας χαρακτηρίζεται από την παρουσία παλαιών κοίτων ποταμών, στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του υπεδάφους και μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο σε αντίστοιχα τεχνικά έργα.

«Οι ζημιές δεν απειλούν τη στατικότητα των κτιρίων»

Αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στις πολυκατοικίες, ο καθηγητής τόνισε ότι πρόκειται κυρίως για αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και για μικρές, τριχοειδείς ρωγμές.

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«Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Όπως εξήγησε, οι αρμοί ανάμεσα στις οικοδομές έχουν κατασκευαστεί ακριβώς για να μπορούν να απορροφούν μικρές μετακινήσεις και παραμορφώσεις, ενώ με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι φθορές που έχουν εντοπιστεί δεν χαρακτηρίζονται κρίσιμες.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση, καθώς σε τέτοιου είδους έργα είναι σημαντικό να παρακολουθείται όχι μόνο η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και η πιθανή εξέλιξη των φαινομένων.

Συνεχής έλεγχος

Ο Ευθύμης Λέκκας υπογράμμισε ότι η παρακολούθηση της περιοχής πρέπει να συνεχιστεί με ειδικά όργανα και συστηματικές μετρήσεις, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το αν το φαινόμενο παραμένει σταθερό ή παρουσιάζει μεταβολές.

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«Δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, αλλά χρειάζεται στενή επιτήρηση της εξέλιξής του», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με σύγχρονα όργανα και εργαλεία».

Ο καθηγητής ανέφερε επίσης ότι παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια εργασιών για τη διάνοιξη σηράγγων.

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Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η περίπτωση της Κυψέλης δεν παρουσιάζει μέχρι στιγμής στοιχεία που να παραπέμπουν σε σοβαρό κίνδυνο για τα κτίρια ή τους κατοίκους της περιοχής.

Προσωρινή διακοπή στις εργασίες της Γραμμής 4

Οι εργασίες στο σημείο έχουν ήδη διακοπεί μετά το περιστατικό με την έξοδο υλικών από το υπέδαφος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να αξιολογηθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η συνέχιση του έργου θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και με τη συνεχή παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων που διαθέτουν εμπειρία σε μεγάλα έργα διάνοιξης σηράγγων.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πολυκατοικίες της περιοχής, καθώς και οι μετρήσεις για την καταγραφή τυχόν μετακινήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του φαινομένου παραμένει υπό πλήρη έλεγχο.