Μιχάλης Μπακάκης: Τίτλοι τέλους για τον Έλληνα αμυντικό

Σε ηλικία 34 ετών, ο Μιχάλης Μπακάκης έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Έλληνας αμυντικός είχε μία πλούσια καρίερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η οπόια ξεκίνησε και τελείωσε στον Παναιτωλικό. Το 2008 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματιό συμβόλαιο με την ομάδα του Αγρινίου, ενώ το 2011 πήρε μεταγραφή στα Χανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2012 επέστρεψε στον Παναιτωλικό για ακόμη 2 χρόνια και έπειτα πήρε την πολυπόθητη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Εκεί για σχεδόν 8 χρόνια, αποτέλεσε βασική επιλογή στα δεξιά μετόπισθεν της ομάδας φτάνοντας το «peak» της καριέρας του.

Σε 198 εμφανίσεις κατάφερε να πανηγυρίσει το Κύπελλο Ελλάδος το 2016 και το Πρωτάθλημα το 2018, ενώ είχε σημαντική παρουσία στις «μάχες» της Ένωσης σε Champions League και Europa. Φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού αρκετές φορές, μεταμορφώνοντας τις δυνατότητες του με τα κιτρινόμαυρα.

Η καρίερα του ολοκληρώνεται ξανα στον Παναιτωλικό, μιας και το 2022 επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε. Από το 2014 και μετά ήταν παρών και στην Εθνική ομάδα, την οποία εκπροσώπησε 19 φορές.

Αναλυτικά όσα είπε ο ίδιος:

«Ήρθε η στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει πως κάποτε θα έρθει, αλλά ποτέ δεν είναι πραγματικά έτοιμος να την πει δυνατά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, μετά από αμέτρητες προπονήσεις, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, τραυματισμούς και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω το ποδόσφαιρο.

Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα επάγγελμα για μένα. Ήταν τρόπος ζωής. Μου έμαθε πειθαρχία, υπομονή, σεβασμό, τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Μου χάρισε εμπειρίες που δεν αγοράζονται και φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι: συμπαίκτες, προπονητές, διοικήσεις, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, αλλά πάνω απ’ όλα την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο. Σε όσους με στήριξαν, με πίστεψαν, με χειροκρότησαν αλλά και σε όσους με αμφισβήτησαν — γιατί όλοι με έκαναν καλύτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλείνει ένας κύκλος, αλλά ανοίγει ένας νέος. Με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σεβασμό.

Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα μέσα μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εις το επανιδείν».