ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την κούπα – Πότε και που θα γίνει ο μεγάλος τελικός

Και τώρα οι δυο τους

DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας θα δώσουν οι ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μετά τις προκρίσεις τους την Τετάρτη 11/2 στον μεγάλο τελικό.

Αν και έμεινε με δέκα παίκτες απ’ το 34ο λεπτό (δεύτερη κίτρινη του Σαλσίδο), ο ΟΦΗ όχι μόνο… άντεξε στη ρεβάνς (1-1 το πρώτο ματς) του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο «Λάμπρος Κατσώνης», αλλά βρήκε κι ένα πολύτιμο γκολ στο 45’ με τον Λαμπρόπουλο, έφτασε στη νίκη με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά.

Όπως στη Λεωφόρο, έτσι και στην Τούμπα, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα και ήταν εκείνος που (ουσιαστικά) έκανε τη διαφορά στην ημιτελική σειρά ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Με δύο νίκες, 1-0 στην Αθήνα και 2-0 στη Θεσσαλονίκη, οι «ασπρόμαυροι» προκρίθηκαν για 24η φορά στην ιστορία τους σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, το τρόπαιο του οποίου θα διεκδικήσουν απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

