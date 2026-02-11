Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την κούπα – Πότε και που θα γίνει ο μεγάλος τελικός

Τη δική τους μάχη για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας θα δώσουν οι ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μετά τις προκρίσεις τους την Τετάρτη 11/2 στον μεγάλο τελικό.

Αν και έμεινε με δέκα παίκτες απ’ το 34ο λεπτό (δεύτερη κίτρινη του Σαλσίδο), ο ΟΦΗ όχι μόνο… άντεξε στη ρεβάνς (1-1 το πρώτο ματς) του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο «Λάμπρος Κατσώνης», αλλά βρήκε κι ένα πολύτιμο γκολ στο 45’ με τον Λαμπρόπουλο, έφτασε στη νίκη με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά.

Όπως στη Λεωφόρο, έτσι και στην Τούμπα, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα και ήταν εκείνος που (ουσιαστικά) έκανε τη διαφορά στην ημιτελική σειρά ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Με δύο νίκες, 1-0 στην Αθήνα και 2-0 στη Θεσσαλονίκη, οι «ασπρόμαυροι» προκρίθηκαν για 24η φορά στην ιστορία τους σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, το τρόπαιο του οποίου θα διεκδικήσουν απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου.