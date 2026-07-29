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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεθνείς διακρίσεις για τις καμπάνιες της InterMed στα FOOH Awards 2026

Υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την CGWORKS

Διεθνείς διακρίσεις για τις καμπάνιες της InterMed στα FOOH Awards 2026
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Η InterMed κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας Health & Beauty στα διεθνή FOOH Awards 2026, αποσπώντας δύο σημαντικές διακρίσεις για τις καινοτόμες ψηφιακές καμπάνιες των brands της. Οι βραβευμένες καμπάνιες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την CGWORKS, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργική σύλληψη και τεχνική υλοποίηση των έργων. 

Συγκεκριμένα, τα δημιουργικά concepts για προϊόντα της InterMed διακρίθηκαν με: 

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Τα FOOH Awards αποτελούν διεθνή θεσμό αφιερωμένο αποκλειστικά στις Fake Out Of Home (FOOH) διαφημιστικές καμπάνιες, μια νέα μορφή δημιουργικής επικοινωνίας που συνδυάζει πραγματικά πλάνα με τεχνολογίες CGI (Computer-Generated Imagery), τρισδιάστατης απεικόνισης και mixed reality, δημιουργώντας εντυπωσιακές digital-first εμπειρίες με υψηλή απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά βραβεία διαφήμισης, τα FOOH Awards εστιάζουν αποκλειστικά στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία του CGI-enhanced marketing content.

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Στον διαγωνισμό συμμετέχουν brands, διαφημιστικές εταιρείες, studios παραγωγής και ανεξάρτητοι δημιουργοί από όλο τον κόσμο, ενώ οι νικητές αναδεικνύονται μέσα από συνδυασμό δημόσιας ψηφοφορίας και αξιολόγησης από εξαμελή διεθνή κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου της δημιουργικότητας, του branding και των visual effects.

Οι δύο αυτές διεθνείς διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επένδυση της InterMed στην καινοτόμο ψηφιακή επικοινωνία και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών που αναδεικνύουν τα προϊόντα της μέσα από δημιουργικό περιεχόμενο υψηλής αισθητικής και διεθνών προδιαγραφών. Οι σύγχρονες αυτές μορφές επικοινωνίας δημιουργούν ουσιαστική σύνδεση με το κοινό, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας, της δημιουργικότητας και του ψηφιακού storytelling.

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