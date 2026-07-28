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Λόβρο Μάγιερ: Το μεσημέρι της Τρίτης στην Ολλανδία για την ΑΕΚ – Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις

Ο 28χρονος χαφ έχει συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση

Λόβρο Μάγιερ: Το μεσημέρι της Τρίτης στην Ολλανδία για την ΑΕΚ – Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις
EPA
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η σπουδαία μεταγραφή του Λόβρο Μάγιερ στην ΑΕΚ καθώς ο Κροάτης θα βρεθεί στην Ολλανδία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Όπως μεταδίδει το gazzeta, ο Μάγιερ θα φτάσει στο Άμστερνταμ νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης για να περάσει τα ιατρικά για λογαριασμό της ΑΕΚ. Στη συνέχεια, μόλις τα ολοκληρώσει, θα μεταβεί στο Άπελντορν, στη βάση της αποστολής της ΑΕΚ για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

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Ο 28χρονος χαφ έχει συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ως το καλοκαίρι του 2030 με δημοσιεύματα από την Γερμανία να κάνουν λόγο για ετήσιες απολαβές κοντά στα 2 εκατ. ευρώ

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