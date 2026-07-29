Η Βίσση στηρίζει τον Μητσιά για τον “Γιάννη τον Φονιά: “Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους”

Στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά στάθηκε η Άννα Βίσση, σχετικά με την απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να το απαγγείλει σε συναυλία του την Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Ημαθία.

Συγκεκριμένα, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ δημοσίευσε ένα στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους…».

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Αφορμή για την αντίδραση της Άννας Βίσση αποτέλεσε η απόφαση του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι, να μην δώσει την κατάθεσή του να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού, με αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσιάς να υποχρεωθεί για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια να απαγγείλει το τραγούδι του Νίκου Γκάτσου.

Οι θεατές στην Ημαθία, κατά τη διάρκεια της συναυλίας όπου ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι, αντέδρασαν με την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, φωνάζοντας «αίσχος».

«Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την μεριά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο.

Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι “Ο Γιάννης ο φονιάς” ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον “Τσάμικο”, εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω… Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του», είπε ο Μανώλης Μητσιάς στο odgoo.gr.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω», είχε πει ο Μανώλης Μητσιάς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του για το τραγούδι που δεν κατάφερε να ερμηνεύσει.