Στο πλευρό του Μητσιά η Γαρμπή για την απαγόρευση να ερμηνεύσει Χατζιδάκι – “Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι”

Τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά εξέφρασε δημόσια η Καίτη Γαρμπή, σχολιάζοντας την απόφαση να μην επιτραπεί στον ερμηνευτή να τραγουδήσει το κομμάτι «O Γιάννης ο φονιάς» του Νίκου Γκάτσου σε συναυλία του, ύστερα από την απαγόρευση που επέβαλε ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι.

Η τραγουδίστρια σε story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram χαρακτήριξε την εξέλιξη αυτή «μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι».

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«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει “Τον Γιάννη το φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά» έγραψε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή.

Δείτε το story της Καίτης Γαρμπή:

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο Δίον της Πιερίας, με την διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας Αγαθή Δημητρούκα να διαβάζει επί σκηνής το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου, στο οποίο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων:

«Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

«Η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας» πρόσθεσε η ίδια, ακούγοντας τις αντιδράσεις του κοινού.

«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει», είπε κλείνοντας, με τον ερμηνευτεί να λέει με τη σειρά του: «Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».