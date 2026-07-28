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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Λύγισε» στο τέλος ο ΟΦΗ απ’ την Μπρέντα και ηττήθηκε 3-2

Η εικόνα της ομάδας του Χρήστου Κόντη ήταν αισθητά καλύτερη συγκριτικά με την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

«Λύγισε» στο τέλος ο ΟΦΗ απ’ την Μπρέντα και ηττήθηκε 3-2
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Την ήττα με 3-2 γνώρισε ο ΟΦΗ απ’ την Μπρέντα στο δεύτερο (δυνατό) τεστ που έδωσε επί ολλανδικού εδάφους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η εικόνα της ομάδας του Χρήστου Κόντη ήταν αισθητά καλύτερη συγκριτικά με την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ένταση, ιδιαίτερα μετά το ημίχρονο.

Οι Κρητικοί αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω στο σκορ. Η είσοδος, όμως, αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών στο δεύτερο μέρος έδωσε νέα πνοή στην ομάδα, η οποία κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, πριν δεχθεί το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση λίγο πριν από το τέλος.

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Η Μπρέντα άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό, όταν ο Νάσο αξιοποίησε εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 57′ οι Ολλανδοί πήραν σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Ρέουλεν να κάνει το 2-0.

Ο ΟΦΗ, ωστόσο, δεν τα… παράτησε. Στο 81′ ο Θάνος Σιτμαλίδης ολοκλήρωσε εξαιρετική ατομική ενέργεια με ωραίο τελείωμα, πετυχαίνοντας το πρώτο ανεπίσημο γκολ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά και το πρώτο προσωπικό του με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων», μειώνοντας σε 2-1.

Η ισοφάριση ήρθε έξι λεπτά αργότερα. Ο Ρομάνο εκτέλεσε χαμηλά ένα φάουλ προς τον άξονα, η μπάλα πέρασε ανάμεσα από αρκετούς ποδοσφαιριστές και κατέληξε στην εστία της Μπρέντα, γράφοντας το 2-2.

Η τελευταία λέξη, πάντως, ανήκε στους γηπεδούχους. Στο 88ο λεπτό ο Νάζι βγήκε στην αντεπίθεση και με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας τη νίκη στην ολλανδική ομάδα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Ισέκα.

Στο 65ο λεπτό χρησιμοποιήθηκαν οι: Κατσίκας, Σιέλης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Μαρινάκης, Θεοδοσουλάκης, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Σιτμαλίδης, Αντωνακάκης και Ρομάνο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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