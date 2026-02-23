Μεξικό: Ποδοσφαιρικός αγώνας διακόπηκε λόγω πυροβολισμών των καρτέλ (βίντεο)

Μετά τον θάνατο του πανίσχυρου βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο “Ελ Μέντσο”, το Μεξικό βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό καθώς ταραχές έχουν ξεσπάσει σε δεκάδες πολιτείες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί το στιγμιότυπο από τον αγώνα ανάμεσα στη Νεκάξα και την Κερετάρο για το εγχώριο πρωτάθλημα γυναικών, όταν μέλη των καρτέλ άνοιξαν πυρ κοντά στο γήπεδο και οδήγησαν τον αγώνα σε προσωρινή διακοπή.

The match between Necaxa vs Querétaro in Mexico has been suspended as there are Cartel members shooting into the stadium 😳



pic.twitter.com/2MreWs1Pvc— Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) February 23, 2026

Ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσε πανικό εντός του σταδίου, με την διαιτητή του αγώνα να σφυρίζει τη διακοπή του και να στέλνει τις δυο ομάδες πίσω στα αποδυτήρια, για λόγους ασφαλείας.