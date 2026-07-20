Τρολάρισμα των Ισπανών μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ κάνει μπάνιο τον Μέσι και του λέει πως τώρα είναι η σειρά του

Οι Ισπανοί δεν δίστασαν να τρολάρουν τον Λιονέλ Μέσι μετά την νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Κυριακής (19/7).

Σε βίντεο που φτιάχτηκε με χρήση AI, ο Ισπανός σταρ Λαμίν Γιαμάλ κάνει μπάνιο τον Μέσι όπως ο Αργεντινός άσος είχε κάνει στον ίδιο τον Γιαμάλ όταν ήταν μωρό στην γνωστή φωτογραφία που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο.

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SE HIZO REALIDADpic.twitter.com/bReFeapJUd— Otakus y Mundial Del Dia a Dia (@OtaCursed) July 19, 2026

Στο AI βίντεο οι Ισπανοί παρουσιάζουν τον Μέσι να κλαίει, καθώς ο για πολλούς καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είχε συγκινηθεί για τον «τελευταίο χορό» του σε Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή.

Πάντως, σε μία στιγμή που επίσης έγινε viral, ο Γιαμάλ έτρεξε προς τον Μέσι για να τον αγκαλιάσει αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης όντας και οι δύο παιδιά που βγήκαν από τα σπλάχνα της Μπαρτσελόνα τους συνδέει ένας ιδιαίτερος δεσμός.

Έτσι, με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση και να κατακτά το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της, ο νεαρός άσος της «ρόχα» έσπευσε να αγκαλιάσει το ποδοσφαιρικό του είδωλο, σε μια στιγμή γεμάτη αμοιβαίο σεβασμό.