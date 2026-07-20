Μαρία Σάκκαρη: “Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή, αλλά το να τις ζεις είναι εντελώς διαφορετικό”

Η Μαρία Σάκκαρη αν και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Athens Open, η παρουσία της στη διοργάνωση είχε σημαντικό αντίκτυπο και στην παγκόσμια κατάταξη της στο WTA .

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις έφτασε μέχρι τον τελικό του τουρνουά, όπου χθες Κυριακή 19/7 ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, ωστόσο κέρδισε 163 πολύτιμους πόντους και τέσσερις θέσεις, ανεβαίνοντας στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης.

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Μια ημέρα μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ, η Μαρία Σάκκαρη έκανε μια ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τον κόσμο για την στήριξή του.

«Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπαιζα μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, στην πόλη που μεγάλωσα. Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή, αλλά το να τις ζεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που μου δείξατε όλη την εβδομάδα. Ανυπομονώ να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές μαζί! Εις το επανιδείν» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τέλος της αναμέτρησης, σε δηλώσεις της, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε και για τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. «Θέλω να πω για το άλλο μου μισό, “αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σ’ ευχαριστώ” γιατί κάθε μέρα με κάνεις καλύτερη και ίσως είσαι το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας, με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη στηρίξη και την αγάπη σου, και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα».