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Χούθι: Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας – Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η δήλωση του εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι

Χούθι: Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας – Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή
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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αντάρτες «κηρύσσουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, βάσει της αρχής “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σάρια.

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Η εξέλιξη έρχεται καθώς τις τελευταίες ημέρες κλιμακώνεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε λίγο περισσότερα…

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